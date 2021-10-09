"الغرف التجارية": الأسواق مستقرة.. ولا تأثير لتعديل أسعار البنزين على السلع

كتب أحمد حمادة

تلقي المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، تقريرا من بعض الشعب التجارية بغرفة القاهرة بعدم تأثير تعديل أسعار البنزين علي أسعار السلع بالسوق في ظل ثبات سعر السولار، منها تقرير شعبة المواد الغذائية برئاسة عمرو حامد، وتقرير شعبة الدواجن برئاسة عبد العزيز السيد، وتقرير شعبة الخضروات والفاكهة الذي رفعه حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة، وتقرير شعبة الأسماك عن طريق عبده عثمان نائب رئيس الشعبة ".

وقال التقرير إن السوق يشهدا استقرار ملحوظا في القطاعات المختلفة مع توافر كافة السلع وزيادة معروضها مقابل الطلب وهو ما يؤكد استقرار السوق طبقا لآليات العرض والطلب التي تحكم أسعار السلع بالسوق.

ولفت التقرير إلى أن معظم السلع تعتمد في نقلها وتداولها بالسوق علي السيارات التي تعمل بالسولار المستقر سعره وبالتالي لا يوجد آى تأثير علي اسعار السلع بالسوق.

وطمأن التقرير المواطنين علي توافر كافة السلع وتنوع منافذ بيعها مع ثبات أسعارها عند نفس المعدلات الطبيعية المتداولة بالسوق.

ياتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الزيني رئيس جمعية نقل البضائع بدمياط تقريرا إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية بعدم تاثر أسطول نقل البضائع بتعديل سعر البنزين ولا يوجد آى تاثير أو زيادة في أسعار نقل البضائع، وبالتالي هناك ثبات في أسعار السلع في ظل تعديل سعر البنزين.