البترول: إنشاء خط غاز بالصحراء الغربية بإنتاج متوقع 15 مليون قدم مكعب غاز يوميا

كتبت -مروة الغول

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عددا من المشروعات البترولية بمنطقتى خليج السويس ورأس غارب بالبحر الأحمر، والتي شملت التسهيلات الإنتاجية الجديدة لشركتى جابكو والعامة للبترول لمتابعة برامج العمل وخطط التطوير لزيادة معدلات الإنتاج ودعم حجم الاحتياطيات من البترول والغاز.

وخلال الجولة، أكد الملا على أهمية الاستمرار فى دعم شركات إنتاج قطاع البترول من أجل الاستمرار فى زيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتحقيق اكتشافات جديدة والعمل على خفض تكلفة الإنتاج والتوسع في استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاجية الآبار، ما يؤدى إلى تحسين كفاءة العملية الإنتاجية والاستفادة المثلى من التسهيلات الإنتاجية المتاحة والعمل على تطوير البنية التحتية من خطوط انابيب ومستودعات تخزين والتعاون والتنسيق الكامل مع الشركات العاملة بالمنطقة فى هذا الشأن.

ووجه الملا باستغلال الإمكانيات المتاحة فى ضوء ارتفاع أسعار البترول العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة من خلال التنسيق مع جهاز شئون البيئة .

وخلال الجولة استمع الوزير ومرافقوه إلي شرح من المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول حول زيادة معدلات الإنتاج الحالية للشركة لأرقام غير مسبوقة ، حيث اوضح أن إنتاج الشركة الحالى يبلغ حوالى ٧٤ الف برميل زيت مكافئ يومياً نتيجة تكثيف انشطة البحث والتنقيب بجانب تنمية الحقول وزيادة الاستثمارات لزيادة نشاط الحفر والاستكشاف ، بالإضافة إلى إجراءات تحسين اداء الحقول المتقادمة وتطوير البنية التحتية وتحسينات الإنتاج ، وأضاف أنه تم وضع حقل غاز بحار شمال غرب على الإنتاج بمعدل اولى ١٥ مليون قدم مكعب غاز يومياً ، كما استعرض مشروعات الشركة الجارى تنفيذها لزيادة ودعم إنتاج الشركة من الزيت الخام والغاز الطبيعي ، أهمها مشروع تحويل محطة الحمد لمحطة معالجة متكاملة ومتوافقة بيئياً لمعالجة ٥٠ الف برميل يومياً واستيعاب الزيادة المتوقعة والذي تقوم بتفيذه شركتى انبي وبتروجت، وكذلك مشروع إنشاء تسهيلات الإنتاج المبكر ومد خطوط بحرية لحقول جنوب شرق الحمد و HH2 و GG2 بمنطقة خليج السويس بالصحراء الشرقية ، واضاف إنه تم البدء في إنشاء خط غاز بالصحراء الغربية بإنتاج متوقع ١٥ مليون قدم مكعب غاز يومياً وانشاء خط الشحن ابو سنان – الحمرا بطول ١٧٠ كم ، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى للوصول إلى التوافق الكامل مع قانون حماية البيئة.

رافق الوزير خلال الجولة كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه للإنتاج والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات وحماية البيئة والرقابة علي الشركات الاجنبية والمشتركة والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع وتداول المنتجات البترولية والمهندس محمد عبد العزيز وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة للإنتاج ، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.