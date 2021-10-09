أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم السبت 9-10-2021

كتبت ريهام الباشا

شهدت أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 9-10-2021، استقرارًا أمام الريال السعودى، ليثبت سعر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى، واستقر سعر 1 يورو عند 4.34 ريال سعودى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.34 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.11 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 3.01 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.74 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.44 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 212.01 ريال سعودى.