مصر تشارك فى المعرض السياحى الدولى UITM بأوكرانيا.. وتحصد لقب "أفضل جناح"

كتب محمد أسعد

تشارك وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي UITM المُنعقد حالياً بالعاصمة الأوكرانية كييف خلال يومي 5 و6 أكتوبر الجاري والذي يعد من أهم المعارض السياحية في دولة أوكرانيا، وذلك بهدف تعزيز الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا إلى مصر.



وقام أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون التنشيط السياحي، الثلاثاء، بافتتاح الجناح المصري المشارك بالمعرض بحضور السفير أيمن الجمال سفير مصر بأوكرانيا.



وقد شهد الجناح المصري في اليوم الأول للمعرض إقبالاً ملحوظاً من قبل زائري المعرض والمهتمين بالسياحة المصرية، كما حصد على أفضل جناح مشارك بالمعرض، كما تم توزيع الهدايا والنشرات السياحية على رواد الجناح والرد على استفساراتهم الخاصة بالسياحة والسفر إلى مصر.



وأشار مساعد وزير السياحة والآثار لشئون التنشيط السياحي، إلى أهمية المشاركة في هذا المعرض خاصة مع اقتراب بدء الموسم السياحي الشتوي، مؤكداً أن السوق الأوكراني يعد أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، والتي كان سائحيها من أوائل السائحين الوافدين إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020.



كما أكد استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والتسهيلات التي تقدمها لدعم القطاع السياحي، مؤكدا على جاهزية واستعداد المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم للاستمتاع بما يتمتع به من مقومات سياحية متنوعة وجذابة من جو دافئ وشواطئ مشمسة ومناظر طبيعية خلابة بالإضافة إلى التعرف على الحضارة المصرية العريقة ومشاهدة الآثار المصرية المتنوعة والفريدة.



وأشار إلى أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة لعقد عدد من اللقاءات المهنية لتوثيق أوجه التعاون المشترك بين المسئولين المصريين والأوكران في مجال السياحة والسفر مع منظمي الرحلات واتحادات الغرف السياحية وكبرى الشركات السياحية العاملة بالسوق الأوكراني.



كما شارك مساعد الوزير في الجلسة النقاشية لمتخذي القرار وممثلي الهيئات السياحية المشاركة في المعرض والتي أُقيمت على هامش المعرض، حيث قام بإلقاء كلمة تحدث خلالها عن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها مصر لمواجهة فيروس كورونا، وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المختلفة بما يضمن صحة وسلامة السائحين خلال زيارتهم مصر بالإضافة إلى صحة وسلامة العاملين بالقطاع والمواطنين.



واستعرض أيضا آخر مستجدات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



كما ألقى الضوء على ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وثراء المنتج السياحي المصري، مضيفاً أن الدولة المصرية تقوم بتطوير البنية التحتية السياحية من خلال العمل على إنشاء وافتتاح فنادق ومنتجعات ومدن سياحية جديدة لتكون مقصداً سياحياً طوال العام مثل مدينة الجلالة والعلمين الجديدة. وأشار مساعد الوزير خلال الحلقة النقاشية إلى أن الوزارة ستقوم بإطلاق حملة ترويجية دولية للترويج السياحي لمصر لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.



تجدر الإشارة إلى أن مساحة الجناح المصري المشارك بالمعرض هذا العام تبلغ حوالي 72م2 ويتسع لعدد من الفنادق المصرية، وقد تم تزويد الجناح بأحدث الوسائل التكنولوجية وشاشات عرض كبيرة لعرض المواد الدعائية من أفلام وصور للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.