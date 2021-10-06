قمة مصر الاقتصادية EES ديسمبر المقبل لمناقشة فرص الاستثمار بعدد من القطاعات المختلفة

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر الاقتصادية Egypt Economic Summit للعام الثالث على التوالي، ديسمبر المقبل، وذلك تحت رعاية عدد من الوزارات، وبحضور مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين وعدد من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص.

وتناقش القمة "الفرص الاستثمارية والاقتصادية" في عدد من القطاعات الهامة، وستركز القمة هذا العام علي التنمية المجتمعية التى تشهدها الدولة فى عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وخاصة بعد إعلان الرئيس السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى.

ومن المقرر أن تشهد القمة عقد 4 جلسات متخصصة، أولها الجلسة الافتتاحية التي ستشهد عدد من الكلمات الافتتاحية الهامة من الوزراء وخبراء الاقتصاد وتليها جلسة القطاع المصرفي التي تسلط الضوء على دور الشمول المالي في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وتناقش الجلسة الثانية القطاع العقاري وتستعرض دور قطاع التشييد والبناء في قيادة قطار النهضة العمرانية والفرص الاستثمارية المتاحة امام القطاع بمبادرة حياة كريمة، بينما تستعرض الجلسة الثالثة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي وخاصة في القري الأكثر احتياجًا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.

ويذكر أن قمة مصر الاقتصادية قد عقدت في الدورتين الماضيتين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتحت شعار "الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد جائحة كورونا" والتي ضمت 4 جلسات متخصصة، وقد حظت القمة باهتمام كبير من جانب المختصين بالمجالات الاقتصادية المتنوعة وحضور ما يقرب من 40 متحدثا وخبيرا في عدة مجالات اقتصادية مؤثرة داخل المجتمع المصري.