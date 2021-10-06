اليوم السابع
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طرح حلوى المولد بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية ضمن فارق نقاط الخبز

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 04:19 م
طرح حلوى المولد بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية ضمن فارق نقاط الخبز حلوى المولد
كتب سيد الخلفاوى

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تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين حلوي المولد  بأسعار مخفضة تصل لـ 25 % مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة فى الأسواق وكذلك طرحها  ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم.

وكانت  وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية  قد بدأت بطرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة وعددها 15 منفذا بمحافظات القاهرة والجيزة بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25 % مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى.


التموين حلوي المولد

فارق نقاط الخبز

حلوى المولد فارق نقاط الخبز

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