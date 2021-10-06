طرح حلوى المولد بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية ضمن فارق نقاط الخبز

تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين حلوي المولد بأسعار مخفضة تصل لـ 25 % مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة فى الأسواق وكذلك طرحها ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية قد بدأت بطرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة وعددها 15 منفذا بمحافظات القاهرة والجيزة بجانب أيضا توفير المنتجات لمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25 % مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى.
طرح حلوى المولد بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية ضمن فارق نقاط الخبزالأربعاء، 06 أكتوبر 2021 04:19 م
حلوى المولد
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تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين حلوي المولد بأسعار مخفضة تصل لـ 25 % مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة فى الأسواق وكذلك طرحها ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم.
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