سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية

كتب: سماح حمدى

استقر سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 6-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك الصباحية، ليثبت سعره فى بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى، والبنك التجارى الدولى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار الأمس.

وفى سياق متصل تراجع سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل سعره فى البنك الأهلى المصري 18.09جنيه للشراء، و18.26 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.12جنيه للشراء، و18.28 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.16جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء. 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.18 جنيه للشراء. 4.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.19 جنيه للبيع. 4.08 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء. 4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.