اليوم السابع
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سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 بالبنوك المصرية

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 01:32 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 بالبنوك المصرية دينار كويتى
كتب: سماح حمدى

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تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، وذلك ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، أمام الجنيه المصرى، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.25 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.21 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.86 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء بالبنوك المصرية.
 
وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك الصباحية، ليثبت سعره فى بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى، والبنك التجارى الدولى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار الأمس.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.86 جنيه للشراء.
 
52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.25 جنيه للشراء مقابل سعره أمس بـ 49.21 جنيه.
 
52.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.24 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.45 جنيه للشراء.
 
52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس

51.94 جنيه للشراء
 
52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.37 جنيه للشراء.
 
52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.47 جنيه للشراء.
 
52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.16 جنيه للشراء.
 
52.26 جنيه للبيع.

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