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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء فى مصر

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 01:33 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء فى مصر درهم
كتب: سماح حمدى

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واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 7-10-2021، استقراره أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم  بكافة البنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنوك البنك المركزى المصرى ومصرف أبو ظبى الإسلامى، وبنك الإسكندرية استقر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الثلاثاء.
 
وفى سياق متصل تباين سعر الدينار الكويتى اليوم، وذلك ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، أمام الجنيه المصرى، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 49.25 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.21 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.86 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.26 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.26 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.24 جنيه للشراء.
 
4.29 جنيه للبيع.

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