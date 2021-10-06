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تنمية الريف المصرى: أنفقنا 3.5 مليار جنيه للبنية التحتية لزراعة 1.5 مليون فدان

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 12:33 ص
تنمية الريف المصرى: أنفقنا 3.5 مليار جنيه للبنية التحتية لزراعة 1.5 مليون فدان أرض زراعية - صورة أرشيفية
أيمن رمضان

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قال اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري، إن مشروع الـ1.5 مليون فدان يجرى تنفيذه بإرادة المصريين وبصورة جيدة، وتابع: "المشروع ضمن المشروعات الزراعية الضخمة ويجرى الإعتماد على الخلايا الشمسية فى الزراعة نهارا واستخدام توليد القوي ليلا، لافتاً إلى أنه التنسق مع الوزارات المعنية مثل الزراعة والإسكان والاتصالات لتذليل كل العقبات، وتم توفير شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه فى مشروعات الزراعة.

وأضاف "عبد الوهاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن التوجيهات الرئاسية كانت صريحة بتنمية البنية التحتية للمشروع وجرى إنفاق 3.6 مليار جنيه للبنية التحتية فقط، موضحاً التعاقد على أكثر من 550 ألف فدان حتى الآن والشركة تتعامل مع شريحة الشباب وصغار المزارعين في ظل توجيهات الرئيس السيسي بتوفير كل ما يلزم من أجل استصلاح الأراضي والزراعة.

وأردف "عبد الوهاب": "وصلنا لنسبة زراعة تصل 139 ألف فدان حتى الآن ونكثف جهودنا لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للشركة، حيث انتهينا من إقامة عدد من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، كما جرى حفر أكثر من 783 بئرا على أراضي الريف المصري وأنشأنا أكثر من 8 محطات تحلية مياه صالحة للشرب بتكلفة 6 ملايين جنيه للمحطة الواحدة".

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