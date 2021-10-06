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تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 12:22 م
تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء اسعار الحديد
كتب أحمد حمادة

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أكدت الشعبة العامة لمواد البناء على استقرار أسعار جميع الخامات اليوم الأربعاء 6-10-2021، حيث سجلت أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600جنيه تسليم أرض المصنع، وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن. 
 
وأما أسعار الأسمنت فسجلت "الأسود" بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، واستقر  الأسمنت "الأبيض"  بين 2350-2450 جنيها  للطن للمستهلك، وسعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيها للطن. 
 
وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، الجبس فتتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان . 
 
 
 
 

اسعار الحديد

سعر الحديد

سعر حديد التسليح

سعر حديد التسليح اليوم

اسعار حديد التسليح

اسعار مواد البناء

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