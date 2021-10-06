تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء

كتب أحمد حمادة

أكدت الشعبة العامة لمواد البناء على استقرار أسعار جميع الخامات اليوم الأربعاء 6-10-2021، حيث سجلت أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600جنيه تسليم أرض المصنع، وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن.

وأما أسعار الأسمنت فسجلت "الأسود" بين 880- 1100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، واستقر الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك، وسعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيها للطن.

وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، الجبس فتتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان .