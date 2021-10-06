اليوم السابع
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الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 07:27 ص
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تعرف على أسعار الأسماك فى سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 04:00 ص
تعرف على أسعار الأسماك فى سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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يشهد سوق الأسماك بالعبور حالة من استقرار الأسعار لجميع الأصناف اليوم الأربعاء 6-10-2021 فى ظل زيادة المعروض من مختلف الأنواع. 
 
وسجل البلطى المزارع 1، 22-26 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع 2 سجل 18-21جنيها، وسجلت أسعار البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيهات للكيلو. 
 
 وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها للكيلو، و سجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو .
 
 
وتراوح البربون بين " 1 " لـ 34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيه للكيلو. 
 
 وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها. 
 
 
 
 
 

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

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