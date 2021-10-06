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بوابة مرور مصر تتيح للسائقين نقل ملكية السيارات.. تعرف على المستندات

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 07:30 ص
بوابة مرور مصر تتيح للسائقين نقل ملكية السيارات.. تعرف على المستندات بوابة مرور مصر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تسمح بوابة مرور مصر الإلكترونية لملاك السيارات سهولة تقديم الخدمات إلكترونيا، ومنها خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص، من خلال عدة إجراءات، أولًا عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وإثبات تلك المستندات:
 
1- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
 
2- تقديم السند القانوني الناقل للملكية.
 
3- تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
 
4- تقديم مستند شهادة المخالفات.
 
5- تقديم مستند وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

الإجراءات:

1- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
 
2- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
 

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