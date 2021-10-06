بتكلفة 3 مليارات جنيه.. تعرف على مشروعات حياة كريمة فى دمياط

كتب على عبد الرحمن

تستفيد محافظة دمياط من البرنامج القومى لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، حيث يتم تنفيذ المبادرة فى مركز كفر سعد فى 28 قرية و219 عزبة وتابع، بتكلفة ستبلغ حوالى 3 مليار جنيه.



"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية حجم المشروعات المنفذة فى دمياط:

1- تمكنت المحافظة من توفير 142 قطعة أرض وجارِ توفير قطعة أرض أخيرة لإنشاء مجمعات خدمات حكومية وزراعية وبيطرية ومراكز شباب ونقاط للإسعاف.



2- يتضمن قطاع التعليم تنفيذ أعمال الإنشاء الجديد والإحلال الكلى والجزئى والتوسعات لـ 30 مدرسة وبلغت نسب التنفيذ لبعضها ما بين 95% إلى 100%.



3- تستهدف المبادرة صيانة 21 مدرسة، مما يساعد فى تقليل الأعباء عن كاهل الطلاب من معاناة التنقل إلى مدارس بالقرى المجاورة والارتقاء بالعملية التعليمية.



4- تتضمن مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب حوالى 56 مشروعاً والتى ستسهم فى تحسين الظروف المعيشية وحياة كريمة للمواطنين.



5- محافظة دمياط الدكتورة منال عوض أكدت أن باقى القطاعات تجرى الأعمال بها على قدم وساق وفقًا للجدول الزمنى المحدد.



6- التكلفة التقديرية لحجم مشروعات مبادرة حياة كريمة ستبلغ حوالى 3 مليار جنيه.



7- بالتوازى يتم تنفيذ المشروع تغطية ترعة الخياطة والتى تأتى ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا.



كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية شدد على تقديم الدعم الكامل لمحافظة دمياط لتذليل أى معوقات أو تحديات فيما يخص توفير الأراضى أو أى تحديات آخرى مع جهات التنفيذ ومتابعة الوزارة عبر فريق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة لكافة المستجدات، مشيرًا إلى متابعة القيادة السياسية لكافة التطورات الخاصة ببرنامج تطوير الريف المصرى والتوجيهات المستمرة بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى الاجتماعات الأسبوعية لرئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ برنامج تطوير الريف، والتى كان آخرها الأربعاء الماضى عقب اجتماع مجلس الوزراء لسرعة إزالة أى عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية فى حياتهم.