القابضة للتشييد: إعمار ليبيا فرصة كبيرة للشركات العامة والخاصة

كتب عبد الحليم سالم

أكدت مصادر بشركات القابضة للتشييد والتعمير ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن إعمار دولة ليبيا، يحظى باهتمام كبير فى شركات المقاولات العامة والإنشاءات والتعمير والتشييد التابعة للقابضة، ولا سيما فى ضوء ما تمتلكه من خبرات كبيرة فى هذا المجال.

أضافت المصادر لـ"اليوم السابع" إنه يتم دراسة العديد من الفرص فى ليبيا خاصة فى مجالات المرافق والانشاءات وأعمال الكهرباء من قبل الشركة القابضة للتشييد والتعمير برئاسة المهندس هشام أبو العطا، بهدف الفوز بها، سواء من خلال المناقصات، أو من خلال الاسنادات من الحكومة الليبية نفسها، موضحة إن إعمار المدن الليبية فرصة كبيرة للشركات المصرية العامة والخاصة على حد سواء.

أوضحت إن هناك مزايا للشركات المصرية لعل من أهمها الخبرات والقرب المكانى، وكذلك إمكانية توفير العمالة وبشكل سريع.