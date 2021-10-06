الغرفة التجارية بالجيزة تختتم الخميس معرض أهلا مدارس وتؤكد الإقبال كبير

كتب أحمد حمادة

تختتم غدا الخميس الغرفة التجارية بالجيزة فعاليات معرض أهلا المدارس والذى تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطار الدعم المستمر للتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وأكدت الغرفة التجارية بالجيزة أن الغرفة حصلت على موافقة سابقة لمد فترة عمل المعرض لمدة أسبوع وذلك نظرا للإقبال الكبير الذى شهده المعرض خلال الفترة الأولى.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إنه نظرا الإقبال الشديد على المعرض خلال الفترة الماضية حصلت الغرفة التجارية على موافقة لمد فترة عمل المعرض لمدة أسبوع حيث كان من المقرر أن ينتهي في الأول من أكتوبر الجارى، حيث شهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الفترة الماضية ما دفع الغرفة لبحث مد فترة عمل المعرض.

وأشار إمبابى فى بيان للغرفة إلى أن المعرض يضم اكثر من 50 جناحا لـ50 عارضا، وأنه يتم عرض جميع المنتجات والأدوات المدرسية بتخفيضات تتراوح بين 30-50% عن الأسعار الرسمية لها، وشدد على أن إدارة الغرفة راعت خلال الفترة الماضية من عمل المعرض اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة وعدم حدوث تكدس من المواطنين داخل المعرض ولذلك جاءت الموافقة على مد فترة العمل.