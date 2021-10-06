اليوم السابع
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الصحة: ضخ 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا المصرى بــ1100 مركز بالجمهورية

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 02:30 م
الصحة: ضخ 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا المصرى بــ1100 مركز بالجمهورية الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي
وليد عبد السلام

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قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم إنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا المصرى وسيتم ضخ 7 ملايين منها في 1100 مركز بالجمهورية خلال أيام.
 
وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريح لليوم السابع إنه سيتم توفير اللقاح المصري في المراكز علي مستوى الجمهورية وتابع : اللقاح المصري مثلة مثل اللقاح الأجنبي والفاعلية واحدة ولا فرق مطلقا بين الحاصلين علي المصرى أو المستورد.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

الصحة

لقاح كورونا

اللقاح المصري

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