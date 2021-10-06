الرئيس السيسي: أتمنى من حكام المنطقة تجاوز أدبيات مستقرة مثلما فعل السادات

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الله تعالى مكن الرئيس الراحل أنور السادات في رؤية أدبيات ومفاهيم انها لن تستمر بعد حرب أكتوبر ولابد من تجاوزها بمفاهيم جديدة ، لذلك أطلق مبادرة السلام التي أثبتت قدرة السادات على قراءة الواقع بعد 40 عاما وأكثر.

وأضاف الرئيس خلال الندوة التثقيفية الـ 34 للقوات المسلحة، :"بتمنى إن كتير من قضايا منطقتنا والحكام المسؤولين عن إدارة الأزمات فيها أن يستطيعوا أن يتجاوزا أدبيات ومفاهيم مستقرة وينطلقوا إلى أعماق أفضل من كده..معلقا: "أكتوبر روح ملهمة هتفضل موجودة في مصر وتلهمنا بدروسها التي لن تندب".