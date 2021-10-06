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الرئيس السيسي: أتمنى من حكام المنطقة تجاوز أدبيات مستقرة مثلما فعل السادات

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 01:23 م
الرئيس السيسي: أتمنى من حكام المنطقة تجاوز أدبيات مستقرة مثلما فعل السادات الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الله تعالى مكن الرئيس الراحل أنور السادات في رؤية أدبيات ومفاهيم انها لن تستمر بعد حرب أكتوبر ولابد من تجاوزها بمفاهيم جديدة ، لذلك أطلق مبادرة السلام التي أثبتت قدرة السادات على قراءة الواقع بعد 40 عاما وأكثر.

وأضاف الرئيس خلال الندوة التثقيفية الـ 34 للقوات المسلحة، :"بتمنى إن كتير من قضايا منطقتنا والحكام المسؤولين عن إدارة الأزمات فيها أن يستطيعوا أن يتجاوزا أدبيات ومفاهيم مستقرة وينطلقوا إلى أعماق أفضل من كده..معلقا: "أكتوبر روح ملهمة هتفضل موجودة في مصر وتلهمنا بدروسها التي لن تندب".


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