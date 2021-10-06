الرئيس السيسى: مصر استطاعت عبور حاجز اليأس وعدم الثقة خلال حرب أكتوبر

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن ظروف الدولة المصرية في الماضى قبل 67 قائلا: "الدولة كانت في الماضى تحتفل كل عام بعيد 23 يوليو عام 1952.. مهم اوى ان تعرفوا أنه اول مرة الدولة كانت تعمل خطة خمسية كان من 62 وحتى 67.. الدولة المصرية كانت تتقدم بخطى قوية في كل المجالات وكان عندنا أمل وافتخار وثقة في انفسنا.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "لما حصل في 67 له تأثير قاسى على كل المصريين.. وانا بقوله لينا المصريين.. ده يوم جميل طب بقوله ؟!.. حتى لا يتكرر.. وحتى نكون منتبهين للوعى للتحديات وحريصين جدا جدا ونحافظ على بلدنا والحفاظ عليها وعلى مكانتها.. وهذا لا يحدث بالعمل المضنى المستمر.. هي مش فترة 7 سنين ولا 10 سنين.. سنة الحياة للأمم حتى تتقدم وتطلع للأمام".

وتابع الرئيس السيسى: "كان فيه جدار اخر لازم أقوله علشان الناس تكون في الصورة.. قبل قرار حرب أكتوبر.. هو جدار القدرة بينا وبين غيرنا.. احنا عارفين دائما في الجيش بيعملوا تقدير موقف لمقارنة القوات.. وقولته قبل كده الفارق بين عربية مرسيدس وعربية سيات.. الكلام ده لينا وعلى لينا ده لينا.. فارق القدرات بينا وبين التحدى والرغم من كده يتم اتخاذ القرار.. وعبور حاجز الياس وعدم القدرة وعدم الثقة.. احنا بنتكم عن جيل أكتوبر بزعامة رجل عظيم رغم الظروف".