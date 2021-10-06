اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 02:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: مصر استطاعت عبور حاجز اليأس وعدم الثقة خلال حرب أكتوبر

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 01:08 م
الرئيس السيسى: مصر استطاعت عبور حاجز اليأس وعدم الثقة خلال حرب أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن ظروف الدولة المصرية في الماضى قبل 67 قائلا: "الدولة كانت في الماضى تحتفل كل عام بعيد 23 يوليو عام 1952.. مهم اوى ان تعرفوا أنه اول مرة الدولة كانت تعمل خطة خمسية كان من 62 وحتى 67.. الدولة المصرية كانت تتقدم بخطى قوية في كل المجالات وكان عندنا أمل وافتخار وثقة في انفسنا.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "لما حصل في 67 له تأثير قاسى على كل المصريين.. وانا بقوله لينا المصريين.. ده يوم جميل طب بقوله ؟!.. حتى لا يتكرر.. وحتى نكون منتبهين للوعى للتحديات وحريصين جدا جدا ونحافظ على بلدنا والحفاظ عليها وعلى مكانتها.. وهذا لا يحدث بالعمل المضنى المستمر.. هي مش فترة 7 سنين ولا 10 سنين.. سنة الحياة للأمم حتى تتقدم وتطلع للأمام".

وتابع الرئيس السيسى: "كان فيه جدار اخر لازم أقوله علشان الناس تكون في الصورة.. قبل قرار حرب أكتوبر.. هو جدار القدرة بينا وبين غيرنا.. احنا عارفين دائما في الجيش بيعملوا تقدير موقف لمقارنة القوات.. وقولته قبل كده الفارق بين عربية مرسيدس وعربية سيات.. الكلام ده لينا وعلى لينا ده لينا.. فارق القدرات بينا وبين التحدى والرغم من كده يتم اتخاذ القرار.. وعبور حاجز الياس وعدم القدرة وعدم الثقة.. احنا بنتكم عن جيل أكتوبر بزعامة رجل عظيم رغم الظروف".


السيسى

الرئيس السيسى

كلمة الرئيس السيسى

حرب اكتوبر

الندوة التثقيفية

نصر اكتوبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى: ستبقى تضحيات وبطولات جيل أكتوبر العظيم خالدة فى وجداننا

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 01:03 م

أخبار مصر.. الرئيس السيسى يشهد الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل" فى ذكرى نصر أكتوبر

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 01:00 م

الرئيس السيسى: "يا رب أسألك أن تعطينا وترضينا وتكرمنا وتنصرنا وتسترنا"

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 12:58 م

الرئيس السيسى: احتفال نصر أكتوبر مناسبة عزيزة تشعرنا بالفخر والاعتزاز الوطنى

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 12:55 م

الرئيس السيسى: تحية لبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 12:54 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة