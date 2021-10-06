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الرئيس السيسى: ستبقى تضحيات وبطولات جيل أكتوبر العظيم خالدة فى وجداننا

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 01:03 م
الرئيس السيسى: ستبقى تضحيات وبطولات جيل أكتوبر العظيم خالدة فى وجداننا الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب المصرى أثبت مجددا أن انتمائه و‘خلاصه لوطنه بلا حدود، وأن مصر وطن ينهض بإرادة وسواعد أبنائه، وأن العمل والاجتهاد والإخلاص قيم وركائز أساسية للنجاح في عبور غمار التحدى على مدار السبع سنوات الماضية.

وأضاف الرئيس خلال الندوة التثقيفية الـ 34 للقوات المسلحة: "لقد سلكنا طريقا شاقا من اجل بنا دولتنا الحديثة وصولا إلى الجمهورية الجديدة وبدأنا في تحقيق عملية شاملة وعميقة لصياغة المستقبل المنشود لوطننا العزيز وللأجيال الحالية والمستقبلية وفق عمل جمعي متكامل ومتناغم بين كافة أجهزة الدولة واستنادا إلى رؤية علمية ومستهدفات محددة نسعى لتحقيقها خلال العشرية الحالية وصولا إلى أهداف رؤية مصر 2030".

وأكمل الرئيس: "لقد طالت جهود البناء والتنمية جميع مناحى الحياة في مصر بلا استثناء لتحقيق هدف محدد هو تعظيم قدرة الدولة في كافة المجالات، من أجل تغيير الواقع وبناء الإنسان سعيا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين، مضيفا: "ستبقى التضحيات والبطولات التي قدمها جيل أكتوبر العظيم خالدة في وجداننا وشاهد على صلابة هذه الأمة ونبراسا ونموذجا ملهما لنا جميعا للعمل بجد وداب لإعلاء شأن الوطن وحفظ ترباه وصون كرامته".


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الندوة التثقيفية ال 34

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