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الرئيس السيسى: الشعب المصرى قدم للجيش كتير وجه الدور إنه يرده دلوقتى

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 01:15 م
الرئيس السيسى: الشعب المصرى قدم للجيش كتير وجه الدور إنه يرده دلوقتى الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصرى قدم الكثير لجيشه، مضيفا: "عاوز أقول للمصرين أنتم قدمتوا للجيش كتير وافتكر كلمة من سيادة المشير وأنا صغير قال: الشعب ده وقف في طابور علشان سلع غذائية لأجل أن احنا في الجيش".

وأضاف الرئيس خلال الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة: وهو قال دايما فضل شعب مصر على جيش مصر ابدا لن ينسى، متابعا: "انك تقف جنب حد قوى طبيعى وحد محتاج وضعيف محدش بيفرض عليك كده.

ووجه الرئيس حديث للمصريين: أنا بقول للمصريين اللى انتوا عملتوه مع الجيش جه الدور اللى جيشكم بيرده دلوقتي بعمل غير مسبوق".


السيسي

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الندوة التثقيفية ال 34

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