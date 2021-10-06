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التعليم ترصد حزمة تعليمات مهمة للمدارس قبل انطلاق العام الدراسى الجديد

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 01:00 ص
التعليم ترصد حزمة تعليمات مهمة للمدارس قبل انطلاق العام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا بالفيديو كونفرانس، مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات؛ لاستعراض الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، ويقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى أبرز التعليمات للمدارس:

- ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.

- توفير زائرة صحية بكل مدرسة والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي و مصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

- لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس.

- الحضور يوميا وإلزاميا مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

- إذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فتتم المتابعة الصحية بدون غياب المخالط.

- الانتهاء من وضع الجداول المدرسية ووضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس والفصول لتحقيق سبل التباعد الاجتماعى بين الطلاب.

- استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة أو تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية ووفقًا لظروف كل محافظة.

- عدم دخول العاملين بالمدارس إلا بعد تلقى اللقاح أو يتم أخذ مسحة له مرتين أسبوعيًا حتى يتلقى اللقاح حرصًا من الدولة على صحة أبنائها.

- تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية الواردة في خطة وزارة الصحة.

- التنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

- توافر الموارد اللازمة والمناسبة لتطهير الأسطح ودورات المياه بالكلور السائل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

- التحليل الدوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة وتقييم المخاطر ومتابعة المخالطين للحالات والحد من انتقال العدوى.

- رفع الوعى لجميع الفئات المشاركة فى العملية التعليمية ومشاركة أولياء الأمور لتوعية الطلاب.


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