التعليم ترصد حزمة تعليمات مهمة للمدارس قبل انطلاق العام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا بالفيديو كونفرانس، مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات؛ لاستعراض الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، ويقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى أبرز التعليمات للمدارس:



- ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات التعليمية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.



- توفير زائرة صحية بكل مدرسة والتنبيه على الطلاب بغسل الأيدي و مصاحبة الطلاب سواء فى الخروج أو الدخول للفصول تحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

- لا نية لتأجيل الدراسة أو تقليل أيام الحضور بالمدارس.



- الحضور يوميا وإلزاميا مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



- إذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فتتم المتابعة الصحية بدون غياب المخالط.



- الانتهاء من وضع الجداول المدرسية ووضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس والفصول لتحقيق سبل التباعد الاجتماعى بين الطلاب.



- استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة أو تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية ووفقًا لظروف كل محافظة.



- عدم دخول العاملين بالمدارس إلا بعد تلقى اللقاح أو يتم أخذ مسحة له مرتين أسبوعيًا حتى يتلقى اللقاح حرصًا من الدولة على صحة أبنائها.



- تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية الواردة في خطة وزارة الصحة.

- التنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



- توافر الموارد اللازمة والمناسبة لتطهير الأسطح ودورات المياه بالكلور السائل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.



- التحليل الدوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة وتقييم المخاطر ومتابعة المخالطين للحالات والحد من انتقال العدوى.



- رفع الوعى لجميع الفئات المشاركة فى العملية التعليمية ومشاركة أولياء الأمور لتوعية الطلاب.