التخطيط تدعم مكاتب الصحة بأجهزة ومعدات لميكنة قيد الوفاة والميلاد بالمستشفيات

كتبت أسماء أمين

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دعم التحول الرقمى بما يتفق مع توجهات سياسة الدولة المصرية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فى مجال التحول الرقمى وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى وفقًا لرؤية مصر 2030.

وقد دعمت وزاره التخطيط مكاتب الصحة والتى تصل لـ4600، بأجهزة ومعدات للمكاتب وربط جميع المكاتب بقاعدة بيانات موحدة لتسهيل عملية الإدخال وربطها بالتطبيق الخاص بتسجيل المواليد الوفيات والذى يتم تطويره بصفة دورية بما يتناسب مع دورة العمل بالمكاتب.

وتم البدء بالمرحلة الأولي من ميكنة نموذج إخطار الوفاة والميلاد بالمستشفيات وربطها بمنظومة تسجيل المواليد الوفيات بمكاتب الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية WHO، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تمُكِن العاملين فى المنشآت الصحية من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.