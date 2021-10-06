البابا تواضروس يهنئ المصريين بنصر أكتوبر: الانتصار نتيجة خطة علمية وعسكرية محكمة

كتب: محمد الأحمدى

هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الشعب المصرى بانتصارات أكتوبر 1973، قائلا أنها أعطت درجة عالية من الفخر والاعتزاز بمصر، حيث تمثل صفحة جديدة فى تاريخ مصر وتاريخ قواتنا المسلحة بعد انكسارات 1967 والمتاعب التي عاشتها البلاد.

وتابع قداسته خلال عظته الأسبوعية، أن الانتصار جاء نتيجة خطة علمية وعسكرية محكمة وبداية فى الحصول على الأرض المحتلة رغم كل التحديات، مضيفا أن كثيرا من الأجيال الحالية لم يعاصروا حرب أكتوبر.

ودعا البابا تواضروس الثانى الشباب أن يقرأو عن الانتصارات المجيدة التي جعلت مصر تتخلص مما حدث في عام 1967، مؤكدا أن القوات المسلحة ترفع رأس مصر في كل معاركها.