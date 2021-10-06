استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 إلى الأحد المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الأحد المقبل كما يلى:



درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 6 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة



السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21 درجة



جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 25 درجة



شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة



جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الخميس 7 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة



السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة



جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 25 درجة



شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة



جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 8 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة



السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة



جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 25 درجة



شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة



جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة



درجات الحرارة المتوقعة السبت 9 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة



السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة



جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 25 درجة



شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة



جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الأحد 10 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة



السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة



جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجة



شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة



جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 23 درجة