اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 07:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الأحد المقبل

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 02:00 ص
استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الأحد المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 إلى الأحد المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الأحد  المقبل كما يلى:
 

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 6 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21 درجة  

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 25 درجة

 شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 7 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة  

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 25 درجة

 شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 8 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة  

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 25 درجة

 شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة السبت 9 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة  

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 25 درجة

 شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 10 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة  

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجة

 شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 23 درجة


حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة