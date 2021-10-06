استقرار أسعار الخضروات اليوم.. البصل يتراوح بين 1.5 - 3 جنيهات

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 6- 10-2021 استقرارا في سو الجملة بـ6 أكتوبر، وتراوحت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيه للكيلو، الكوسة تتراوح بين 3- 5.5 جنيه للكيلو، سعر البصل 1.5-3 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الطماطم 2.75 - 5.5 جنيه للكيلو، أسعار الفاصوليا الخضراء الكيلو بين 9-15 جنيها، واستقر سعر الجزر بين 3-4 جنيها للكيلو، وأسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيهات للكيلو، الملوخية تتراوح بين1.5-3 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار الليمون 5-8 جنيهات للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.