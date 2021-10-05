وزارة الدفاع تعرض فيلما وثائقيا عن المشير أحمد إسماعيل.. وزير الحربية فى حرب أكتوبر

كتب زكى القاضى

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيلما وثائقيا عن المشير أحمد إسماعيل، وزير الدفاع المصري الأسبق، والذى قاد الجيش المصرى خلال حرب أكتوبر 1973، واستطاع تحقيق الانتصار واسترداد الأرض.

ولد المشير أحمد إسماعيل فى الرابع من أكتوبر عام 1917 ، وتخرج في الكلية الحربية، وقاد سرية مشاة في حرب فلسطين 1948، وتولى قيادة فرقة مشاه أثناء خدمته في سيناء، و عين قائدا لقوات الجبهة الشرقية عقب حرب يونيو 1967.

عين المشير أحمد إسماعيل رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة عقب استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، وعين وزيرا للحربية عام 1972، وأشرف على التخطيط لحرب أكتوبر، وأدار الحرب بكافة مراحلها حتى قرار وقف إطلاق النار.

وحصل المشير الراحل على وسام النجمة العسكرية عن دوره الفذ في قيادة جيش مصر أثناء الحرب.