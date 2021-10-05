اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 11:12 م
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نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية يزور الأهرامات

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 03:40 م
نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية يزور الأهرامات خلال الزيارة
كتب محمد أسعد

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استقبلت منطقة اهرامات الجيزة اليوم، فرانس تيميرمانس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء الأوروبية، وذلك أثناء تواجده في مصر لحضور فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني للبيئة للاتحاد من اجل المتوسط والذي تستضيفه مصر بالقاهرة، ورافقه خلال الزيارة سفير دولة هولندا بمصر وحرمه. 
 
وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة داخل المنطقة والتي شملت دخول الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال ابو الهول.
  
وأوضح أشرف محي أن نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي ابدى انبهاره بما شاهده من عظمة بناء الهرم الأكبر، كما حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما معربين عن سعادتهم  بهذه الزيارة.
 
 

وزارة السياحة والآثار

الأهرامات

أبو الهول

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