اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 07:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مرصد الأزهر: "داعش" استغل تعطل مواقع التواصل ونشر إصدارا جديدا عبر تليجرام

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 11:40 م
مرصد الأزهر: "داعش" استغل تعطل مواقع التواصل ونشر إصدارا جديدا عبر تليجرام مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن حالة التوقف المفاجئ التي أصابت بعض مواقع التواصل مساء الاثنين، دفعت العديد من المستخدمين إلى البحث عن بدائل أخرى لتبادل المعلومات والاتصالات وكان على رأس تلك البدائل موقع تليجرام.

وقد كثف مرصد الأزهر، من متابعته لهذه المنصة تحسبًا لاستغلال عناصر تنظيم داعش لهذا التطبيق، وفي هذا الصدد رصدت عدسات مرصد الأزهر بعض القنوات التابعة لتنظيم داعش على تليجرام وهي تنشر إصدارا جديدا للتنظيم الإرهابي تحت عنوان: (فتربصوا إنّا معكم متربصون) يتضمن الإصدار لقطات للعمليات الإرهابية التي يقوم بها التنظيم على الحدود العراقية، بالإضافة إلى استراتيجية جديدة أضافها التنظيم الإرهابي لحربه الإعلامية وهى استعراض آراء خصومه والرد عليها.

ومما يؤكد استغلال تنظم داعش لتعطل بعض مواقع التواصل أن هذا الإصدار يحمل نفس الاسم الذي أطلقه التنظيم على أحد إصداراته في ديسمبر عام 2015، وهو الأمر الذي لم يتكرر من قبل؛ ويبدو أن تسرع التنظيم لاستغلال تعطل مواقع التواصل دفعه إلى تكرار نفس الاسم على غير العادة.

وبهذه المناسبة كرر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحذيره من استغلال التنظيمات المتطرفة للظروف الطارئة التي يمر بها العالم لمحاولة الوصول إلى عناصر جديدة واستقطاب المزيد من الشباب.


تلجرام

فيس بوك

وسائل التواصل

واتساب

داعش

الازهر الشريف

اخبار

الارهاب

مكافحة الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مرصد الأزهر: 6209 مستوطنين اقتحموا ساحات "الأقصى" خلال سبتمبر

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 02:34 م

مرصد الأزهر: قضايا الإسلام أصبحت جزءًا من مشاكل الحياة اليومية فى ألمانيا

الأحد، 26 سبتمبر 2021 10:28 ص

مرصد الأزهر: شهر أغسطس شهد 50 عملية إرهابية على مستوى العالم

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 10:36 ص

"كن صديقا لابنك".. مرصد الأزهر يقدم نصائح للآباء لحماية أبنائهم من التطرف

الأحد، 12 سبتمبر 2021 11:42 ص

مرصد الأزهر يكشف فى تقرير حديث تزايد معدل جرائم الكراهية بإسبانيا

الأحد، 29 أغسطس 2021 01:47 م

اليونان تدعو لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. ومرصد الأزهر يثمن جهودها

الأحد، 08 أغسطس 2021 11:23 ص

مرصد الأزهر يصدر تقريرا يرصد الحملات الأمنية للسلطات الإسبانية لمكافحة التطرف

الأحد، 01 أغسطس 2021 09:54 ص

مرصد الأزهر: تنظيم داعش هدم الآثار القبطية والإسلامية وحافظ على اليهودية لخدمة مصالحه

الثلاثاء، 27 يوليه 2021 01:05 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة