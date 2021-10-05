مرصد الأزهر: "داعش" استغل تعطل مواقع التواصل ونشر إصدارا جديدا عبر تليجرام

كتب لؤى على

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن حالة التوقف المفاجئ التي أصابت بعض مواقع التواصل مساء الاثنين، دفعت العديد من المستخدمين إلى البحث عن بدائل أخرى لتبادل المعلومات والاتصالات وكان على رأس تلك البدائل موقع تليجرام.



وقد كثف مرصد الأزهر، من متابعته لهذه المنصة تحسبًا لاستغلال عناصر تنظيم داعش لهذا التطبيق، وفي هذا الصدد رصدت عدسات مرصد الأزهر بعض القنوات التابعة لتنظيم داعش على تليجرام وهي تنشر إصدارا جديدا للتنظيم الإرهابي تحت عنوان: (فتربصوا إنّا معكم متربصون) يتضمن الإصدار لقطات للعمليات الإرهابية التي يقوم بها التنظيم على الحدود العراقية، بالإضافة إلى استراتيجية جديدة أضافها التنظيم الإرهابي لحربه الإعلامية وهى استعراض آراء خصومه والرد عليها.



ومما يؤكد استغلال تنظم داعش لتعطل بعض مواقع التواصل أن هذا الإصدار يحمل نفس الاسم الذي أطلقه التنظيم على أحد إصداراته في ديسمبر عام 2015، وهو الأمر الذي لم يتكرر من قبل؛ ويبدو أن تسرع التنظيم لاستغلال تعطل مواقع التواصل دفعه إلى تكرار نفس الاسم على غير العادة.



وبهذه المناسبة كرر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحذيره من استغلال التنظيمات المتطرفة للظروف الطارئة التي يمر بها العالم لمحاولة الوصول إلى عناصر جديدة واستقطاب المزيد من الشباب.