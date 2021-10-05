متحدث البرلمان الليبى: الانتخابات النيابية بعد الرئاسية بـ30 يوما

كتب أحمد عرفة

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن انتخابات البرلمان في ليبيا ستتم بعد 30 يوما من الانتخابات الرئاسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أقر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي نتائج الاجتماع الوزاري لبلدان جوار ليبيا الذي عقد نهاية أغسطس الماضي في الجزائر.

ودعا المجلس في بيان إلى انسحاب فوري وكامل للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا كافة حتى يتم توفير فضاء للمسارات الوطنية لتوطيد السلم وتسوية النزاع.

وثمن المجلس جهود لجنة الاتحاد الأفريقي لتحرير وثيقة سياسية حول تأثير انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على منطقة الساحل وعموم أفريقيا من قبل المركز الأفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، وتشجيع الأخير لاستكمالها وتقاسمها مع الدول الأعضاء كافة.