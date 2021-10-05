فيسبوك تعلن عودة تطبيقاتها.. وتؤكد: خدماتنا تحتاج وقتا للوصول لـ100%

وكالات

أعلنت شركة "فيس بوك" عودة تطبيقاتها وخدماتها عبر الانترنت الآن، موضحة أن الخدمات عبر الانترنت قد تستغرق بعض الوقت للوصول للعودة بنسبة 100%.

وقد تعطلت خدمات فيس بوك وواتس آب وإنستجرام عمالقة الوسائط الاجتماعية الثلاثة، المملوكة لشركة فيس بوك، لساعات، ما أدى إلى إيقاف تشغيل المواقع للمستخدمين فى جميع أنحاء العالم لعدة ساعات قبل بدء عودة جزئية للخدمات، الأمر الذى أدى لخسائر قدرت بالمليارات كما تراجعت قيمة أسهم شركة فيس بوك بنسبة تزيد على 5% بعد تعطل خدماتها.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، صرح أعضاء بالطاقم الأمنى فى فيس بوك انه من غير المرجح أن يكون سبب عطل المنصات هجمات سيبرانية، وأكدت مصادر للصحيفة أن طاقما مصغرا من فيس بوك يحاول إعادة برمجة خوادم الشركة يدويا.

وقالت مراسلة نيويورك تايمز أن انقطاع خدمات فيس بوك أدى لأعطال فى وسائل الاتصال الداخلى للشركة وتطبيقات عمل الموظفين، مشيرة إلى أن موظفى الشركة غير قادرين على الدخول لمكاتبهم لتقييم أسباب المشكلة بعد أن تعطلت بطاقاتهم الإلكترونية.