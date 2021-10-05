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عودة واتس آب وإنستجرام للعمل من جديد بعد توقف أكثر من 6 ساعات

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 12:41 ص
عودة واتس آب وإنستجرام للعمل من جديد بعد توقف أكثر من 6 ساعات واتس اب وفيس بوك
كتب آسر أحمد

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عاد تطبيق وموقع واتس آب وتطبيق انستجرام، من جديد بعد عطل استمر أكثر من 6 ساعات، لتعود مواقع التواصل الاجتماعى الثلاثة المعطلة من جديد للعمل بشكل كامل فى التعليقات ومشاركة الصور والفيديوهات والخروج بالبث المباشر.

يأتى هذا بعد عودة تطبيق وموقع فيس بوك للعمل مع المستخدمين، بعد عطل استمر لأكثر من 6 ساعات في جميع أنحاء العالم، ليعمل التطبيق والموقع من جديد مع المستخدمين في نشر ومشاركة المنشورات والظهور ببث مباشر عبر حسابتهم الرسمية ومشاركة الصور والفيديوهات عبر الاستوري الخاص بهم.


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