اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. تتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 12:19 م
سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. تتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن الحديد
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار مواد البناء "حديد تسليح، وأسمنت، وزلط، ورمل" اليوم الثلاثاء 5-10-2021 وذلك وفقا للسعر الرسمي، حيث  تتراوح أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600جنيها تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيها للطن. 
 
ويتراوح سعر الأسمنت الأسود بين  880- 1100جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل الأسمنت "الأبيض" فيتراوح الطن بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، وسعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض المصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن. 
 
عن أسعار الجبس فتتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان. 
 

اسعار الحديد

سعر الحديد

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