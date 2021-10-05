سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. تتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار مواد البناء "حديد تسليح، وأسمنت، وزلط، ورمل" اليوم الثلاثاء 5-10-2021 وذلك وفقا للسعر الرسمي، حيث تتراوح أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600جنيها تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيها للطن.

ويتراوح سعر الأسمنت الأسود بين 880- 1100جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل الأسمنت "الأبيض" فيتراوح الطن بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، وسعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض المصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

عن أسعار الجبس فتتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان.