جهاز الإحصاء يكشف: الموجة الثالثة لكورونا كانت الأسرع في كسر حاجز الـ1000 إصابة

كتب: مدحت عادل

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره وحتى الآن، حيث رصدت البيانات، أن ذروة الموجة الأولي تحققت بعد 106 أيام من بداية الموجة الأولي، بعدد إصابات 1773 إصابة، في حين أن عدد الإصابات اليومي في الموجة الأولى استغرق 85 يوما، أي ما يقرب من ثلاثة أشهر حتى تكسر حاجز الألف إصابة، ووصلت ذروة الموجة الثانية في يوم 31/ 12/2020، حيث سجلت مصر 1410 حالة إصابة واستغرقت الموجة الثانية 31 يوما لكسر حاجز الألف إصابة، كما بلغت الموجة الثالثة ذروتها في يوم 15/5/2021 بإجمالي 1200 إصابة، واستغرقت الموجة الثالثة 27 يوم فقط لكسر حاجز الألف إصابة أي أن الموجة الثالثة كانت الأسرع في كسر حاجز الألف إصابة.

وقالت بيانات الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن هذه المؤشرات هي التي دفعت الحكومة للعمل على تشديد مجموعة من الإجراءات الاحترازية، حيث استمرت الحكومة في تخفيض العمالة لـ50%، والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة، بالإضافة إلى اغلاق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والمولات من لـ9 مساء وذلك خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

وأضافت الدراسة، أنه منذ بداية الجائحة في 4 مارس 2020، سجل شهر مارس أقل متوسط إصابات يومي، حيث سجل 23 إصابة يومية، في حين سجل شهر يونيو 2020 أعلى متوسط إصابات يومي، حيث سجل 1443 إصابة يومية، وشهد المتوسط اليومي للإصابات انخفاض في الشهور التالية لشهر يونيو 2020، حيث استمر متوسط الإصابات اليومي في التراجع ليصل إلى 141 إصابة يومية في شهر أكتوبر 2020.

وأشارت الدراسية إلى أن شهر نوفمبر 2020 شهد ارتفاع متوسط الإصابات اليومي ليصل إلى 276 إصابة يومية، حيث أن بداية الموجة الثانية في شهر نوفمبر 2020، واستمر المتوسط في الزيادة ليصل إلى 707 إصابة يومية في شهر ديسمبر 2020، وارتفع متوسط الإصابات اليومي ليصل في يناير 2021 إلى 891 إصابة يومية وعاود متوسط الإصابات اليومي في التراجع ليصل إلى 629 إصابة يومية في شهر مارس 2021، ومع بداية الموجة الثالثة ارتفع متوسط الإصابات اليومي ليصل إلى 835 إصابة يومية في شهر ابريل 2021، و1124 إصابة يومية في مايو 2021، مع انخفاض اعداد الإصابات في يونيو 2021 سجل الشهر متوسط 627 إصابة يومي.

وأوضحت الدراسة، أن الموجة الثالثة شهدت أعلى متوسط إصابات يومي حيث بلغ متوسط الإصابات 867 إصابة يومية، في حين سجلت الموجة الثانية في المتوسط 682 إصابة يومية، وكانت الموجة الأولي الأقل حيث سجلت في المتوسط 429 إصابة يومية.