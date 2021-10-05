اليوم السابع
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تعرف على أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 12:25 م
تعرف على أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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استقرت اليوم الثلاثاء 5-10-2021 أسعار الخضروات بجميع أصنافها في سوق العبور للجملة حيث سجلت  أسعار الطماطم  2.75 - 5.5 جنيه للكيلو، أسعار الفاصوليا الخضراء الكيلو بين 9-15 جنيها، واستقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو. 
 
تراوحت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيهات للكيلو، الكوسة تتراوح بين 3- 5.5 جنيها للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو، سعر البصل 1.5-3 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيلو. 
 
وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيهات للكيلو، الملوخية تتراوح بين1.5-3 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الليمون 5-8 جنيهات للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

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