اليوم السابع
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تعرف على أخر مستجدات تطبيق منظومة تجارة الأقطان الجديدة في 7 معلومات

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 01:00 ص
تعرف على أخر مستجدات تطبيق منظومة تجارة الأقطان الجديدة في 7 معلومات قطن - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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نجحت منظمة تداول الأقطان الجديدة في تحقيق المستهدف ولا سيما من خلال تحقيق عوائد مرتفعة للفلاحين، ومزارعى الأقطان خاصة مع ربط سعر البيع بالسعر العالمى للاقطان مثل قطن البيما الأمريكي تعرف على اخر مستجدات المنظومة التي تشرف عليها اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن .

 1 -  تم فتح مراكز التجميع لاستلام الأقطان من المزارعين وبيعها في مزادات بمحافظات الفيوم، بنى سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، الشرقية، الإسماعيلية ، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، الغربية.

2 - كميات الأقطان المباعة حتى الآن نحو 130 ألف قنطار، منها نحو 71 ألفا في الوجه القبلي و59 ألفا بالوجه البحري.

3 -  تم تحديد عدد 21 مركزا للتجميع في الوجه القبلي.

4 – تم تحديد 181 مركزا للتجميع في الوجه البحري.

5 - يتم عبر هذه المراكز توفير أكياس من الجوت للمزارعين - بسعر التكلفة - لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى لبيعها في مزادات علنية بين شركات التجارة.

6 -  تساهم هذه المنظومة في الحفاظ على نظافة القطن وجودته.

7 – تحقق المنظومة أفضل سعر للمزارع من خلال بيع القطن في مزادات علنية.


منظومة الاقطان

تداول الاقطان

القابضة للقطن

قطاع الاعمال العام

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