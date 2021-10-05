المصرية لنقل الكهرباء توقع 3 عقود لبدء إنشاء محطات الربط الكهربائى مع السعودية

كتبت رحمة رمضان - تصوير عمرو مصطفى

وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء العقود النهائية الثلاثة لأكبر مشروع ربط كهربائي بين مصر و السعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات لبدء تنفيذ المشروع مباشرة بمدة تنفيذ 52 شهرا.



ومن المقرر أن يتم انشاء خط الربط على 3 حزم مكونين من الخطوط الهوائية داخل الأراضي المصرية و يصل طولها إلى 350 كيلو مترا، وأخرى بالمملكه و الكابلات البحرية التى سيصل طولها إلى 20 كيلو مترا، و الحزمة الثالثة هى محطات التحويلات، والتى ستكون الأولى من نوعها فى مصر على نظام التيار المستمر Dc.



و يتيح مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه لتبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين لمصر إمكانية بيع الطاقة دول الخليج العربي و الاستفادة من الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء والتى تصل الى 21 الف ميجا وات.



ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في مشروع الربط الكهربائى بين مصر و السعودية تصل استثماراته إلى نحو 10 مليارات جنيه فيما يخص الجانب المصري، وتتحمل كل دولة قيمة الأعمال التى تتم على أراضيها.



ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين، ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتى ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.



















































































































