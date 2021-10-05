اليوم السابع
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المصرية لنقل الكهرباء توقع 3 عقود لبدء إنشاء محطات الربط الكهربائى مع السعودية

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 11:18 ص
المصرية لنقل الكهرباء توقع 3 عقود لبدء إنشاء محطات الربط الكهربائى مع السعودية توقع 3 عقود لبدء إنشاء محطات الربط الكهربائى مع السعودية
كتبت رحمة رمضان - تصوير عمرو مصطفى

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وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء العقود النهائية الثلاثة لأكبر مشروع ربط كهربائي بين مصر و السعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات لبدء تنفيذ المشروع مباشرة بمدة تنفيذ 52 شهرا.

ومن المقرر أن يتم  انشاء خط الربط على 3 حزم مكونين من الخطوط الهوائية داخل الأراضي المصرية و يصل طولها إلى 350 كيلو مترا، وأخرى بالمملكه و الكابلات البحرية التى سيصل طولها إلى 20 كيلو مترا، و الحزمة الثالثة هى محطات التحويلات، والتى ستكون الأولى من نوعها فى مصر على نظام التيار المستمر Dc.

و يتيح مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه لتبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين  لمصر إمكانية بيع الطاقة دول الخليج العربي و الاستفادة من الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء والتى تصل الى 21 الف ميجا وات.

ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في مشروع الربط الكهربائى بين مصر و السعودية تصل استثماراته إلى نحو 10 مليارات جنيه فيما يخص الجانب المصري، وتتحمل كل دولة قيمة الأعمال التى تتم على أراضيها.

ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين، ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتى ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

 
توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (1)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (2)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (3)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (4)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (5)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (6)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (7)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (8)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (9) 
توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (10)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (11)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (12)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (13)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (14)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (15)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (16)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (17)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (18)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (19)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (20)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (21)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (22)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (23)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (24)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (25)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (26)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (27)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (28)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (29)
 

 

توقيع عقود ترسيه مشروع الربط الكهربائى (30)
 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الربط الكهربائي مع السعوديه

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