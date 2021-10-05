اليوم السابع
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الصحة تطلق 4 قوافل طبية اليوم ضمن مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 01:13 ص
الصحة تطلق 4 قوافل طبية اليوم ضمن مبادرة حياة كريمة إطلاق 4 قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم اليوم الثلاثاء إطلاق 4 قوافل  طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، يومي 5 و 6 أكتوبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة  وخدمات تنظيم الأسرة و الأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام  والجراحة والرمد الأسنان  والقلب و الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل. 

 

وقالت وزارة الصحة والسكان   أن القوافل الطبية ستتواجد في محافظات البحر الأحمر و سوهاج و الجيزة و أسيوط.

 

يذكر أن القوافل الطبية تقدم كافة الخدمات للمواطنين بالمجان .


الصحة

القوافل الطبية

حياة كريمة

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