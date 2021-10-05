الداخلية تضبط 14 ألف قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة.. إنفوجراف

كتب محمود عبد الراضي

تواصل وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (2997) قضية متنوعة .

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (14539) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، فيما نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط (492) قضية متنوعة من بينها "ضرائب عامة وقيمة مضافة ، جمارك".

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (138) قضية متنوعة وضبط المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق من ضبط (2165) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها ، ثروة زراعية ، مواد بترولية).