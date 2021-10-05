اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 01:36 م
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الحكومة تخفض أسعار الـpcr للمسافرين.. وتستحدث خدمة جديدة بـ1600 جنيه للمصريين

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 01:04 م
الحكومة تخفض أسعار الـpcr للمسافرين.. وتستحدث خدمة جديدة بـ1600 جنيه للمصريين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على تخفيض قيمة المصروفات الإدارية التي يتم تحصيلها من المسافرين الراغبين في إجراء تحليل PCR COVID19 وفقاً للمتغيرات في أسعار الكواشف الخاصة بإجراء تلك التحاليل، وعناصر تكاليف التشغيل، لتقديم الخدمة في الوقت المحدد، وكذلك استحداث خدمات مختلفة. 
 
ونص القرار على أن يكون التحليل للمصريين بقيمة 900 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، ولغير المصريين بقيمة 1200 جنيه، بدلاً من 1600 جنيه، مع استحداث خدمة إصدار التحليل خلال ساعتين بقيمة 1600 جنيه للمصريين، و1800 جنيه لغير المصريين، كما يتم إجراء التحليل بالمطارات وفقاً لمتغيرات الوضع الوبائي بقيمة 1000 جنيه.

الحكومة

مجلس الوزراء

لقاح كورونا

تحليل المسافرين

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