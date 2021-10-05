التعليم تفحص أوراق تظلمات طلاب الثانوية العامة "دور ثان"

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فحص تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الدور الثانى، موضحة أنه فى حالة ثبوت زيادة درجات اى طالب سيتم إضافتها له، مشيرة إلى أن فحص الاوراق يتم من قبل لجان داخل الكنترول بشكل يحظى بدقة وشفافية كبيرة.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت التقدم بطلبات اطلاع لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم فى امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة2021- الدور الثاني، اعتباراً من السبت وحتى بعد الاثنين 4 أكتوبر الجارى، برسم قدرة 300 جنيه للمادة الواحدة أسوة بتظلمات نتيجة الثانوية العامة للدور الأول.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه يحق للطالب التقدم بطلب للتضرر من نتائجه فى المواد التي أدى فيها الامتحان بالدور الثانى فقط بشرط أن يكون من الطلاب الراسبين أو المؤجلين من الدور الأول بالدرجة الفعلية، ولا يحق للطالب الذى تقدم لامتحان الدور الثانى بقواعد وشروط الدور الثانى ونجح التقدم بتظلم من نتيجته فى المواد التي أدى فيها الامتحان فى الدور الثاني.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بعد سداد الطالب المبلغ المحدد على المادة الواحدة التى يرغب الطالب فى التظلم منها عليه الدخول على موقع الوزارة وتسجيل طلب التظلم سواء فى مادة أو أكثر مع متابعة الموقع بشكل شبه يومى لمعرفة موعد ومكان الإطلاع على كراسة البابل شيت وكذلك الإطلاع على نتيجة التظلم.



وتابعت الوزارة يمكن للطالب تقديم طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني من خلال الرابط التالى" https://tazalom.emis.gov.eg/









