البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10441 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2284 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 12773 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 4078 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2675 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 3618 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 4534 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الدولية للأسمدة والكيماويات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، لعدد 352.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 242.3 مليون جنيه للأولى، وعدد 126.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 106.3 مليون جنيه للثانية، وذلك في إطار تنفيذ عمليات التقسيم الأفقي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 أجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القوات المسلحة على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 11285 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك 578.2 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، 5.75 مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 4764 سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة آسيك للتعدين-اسكوم، شراء أسهم خزينة عدد 2000 سهم تمثل نسبة 0.0036% من رأسمال الشركة، خلال جلسة تداول أمس الاثنين.

في سياق آخر أعلنت شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، تغطية الاكتتاب الخاص بالشركة بنسبة 190%، وتم التخصيص بمعرفة مدير الطرح لعدد 29.25 مليون سهم بقيمة 1.28 جنيه للسهم، وسيتم رد باقي المبالغ للمكتتبين من خلال شركات السمسرة المكتتب فيها.

في سياق منفصل قرر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف شركة ريجنت لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 8 مارس الماضي.