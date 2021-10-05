البورصة إجازة رسمية يوم الخميس بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

كتب هانى الحوتى

قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 697.379 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.8 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.5 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 97.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1%، والعرب على 1.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 84.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 15.01%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 16.3 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، 28.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 19.4 مليون جنيه، 472.5 ألف جنيه، 27.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 10432 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2272 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4073 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2658 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3602 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 4557 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1104 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.