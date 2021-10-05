كتب محمد أسعد

عقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعاً، عبر الفيديو كونفرانس، مع مجموعة من ممثلي القطاع السياحي الحكومى والخاص بالسوق الهولندي، وذلك لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هولندا إلى مصر بتنظيم من السفارة المصرية في هولندا.

وشارك في الاجتماع السفير حاتم عبد القادر سفير مصر لدى هولندا، وماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و كريم محسن عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وخلال الاجتماع قدمت نائب الوزير عرضا تقديمياً ألقت خلاله الضوء على الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية لاستئناف السياحة الوافدة لمصر، كما استعرضت التحفيزات التشجيعية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحية العالمية على تنظيم مزيد من الرحلات إلى المقصد السياحي المصري، كما أشارت إلى أنه يمكن أن تحصل 74 دولة على التأشيرة الاضطرارية بمنافذ الوصول بمصر.

وأوضحت نائب الوزير أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي في المحافظات السياحية بالأمصال المضادة لفيروس كورونا.

كما أشارت إلى إطلاق الخط الساخن للوزارة والذي يعمل على مدار اليوم بالعديد من اللغات والذى يمكن من خلاله قيام السائح بتقديم شكوى أو استفسار أو مقترح، كما أشارت إلى قيام الوزارة بإطلاق خدمة جديدة للسائحين عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة، حيث تعمل هذه الخدمة عبر شبكات المحمول العاملة في مصر، والتي تقوم بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية للترحيب به وتعريفه برقم الخط الساخن للوزارة بالإضافة إلى تعريفه بأرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والإسعاف.

كما أوضحت أن الوزارة تعمل الآن على ربط السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية حتى يتمكن السائح من زيارة ومشاهدة الآثار المصرية إلى جانب استمتاعه بشواطئها.

وفى إجابة عن الإجراءات التي يتم اتخاذها للعمل على رفع اسم مصر من قائمة الدول المحظور السفر إليها من أي دولة، في ظل تداعيات فيروس كورونا، أوضحت نائب الوزير أن الحكومة تقوم باستمرار بمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كما أن الوزارة تقوم بتوجيه الدعوة للسفراء من مختلف الدول للمشاركة في الأحداث التي تنظمها ليشاهدوا بأنفسهم الدقة والحزم في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه، تحدث ماجد أبو سديرة عن الأنشطة التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد المصري والتى من بينها استضافة العديد من المدونين والمؤثرين لزيارة الأماكن السياحية في مصر ونقل تجربتهم السياحية إلى متابعيهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى إلى جانب تنظيم رحلات تعريفية لمنظمى الرحلات لمشاهدة آخر تطورات الموقف في السياحة على أرض الواقع.

وفى نهاية الاجتماع تقدمت نائب الوزير بالشكر لسفير مصر في هولندا على هذه المبادرة لعقد هذا الاجتماع الذي قامت من خلاله بالإجابة على كافة استفسارات وأسئلة الجانب الهولندي، مشيرة إلى التعاون المستمر مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج لدعم السياحة المصرية والتأكيد على أن مصر على أتم استعداد لاستقبال السائحين من مختلف الشرائح ومن كافة دول العالم وأن صحة وسلامة السائح على رأس الأولويات.

ومن جانبهم، أعرب الحضور من الجانب الهولندي عن سعادتهم بما تم عرضه خلال الاجتماع من مقومات المقصد المصرى والإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة السائح وما تقوم به الدولة المصرية لدعم قطاع السياحة.