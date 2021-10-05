اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 11:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإسكان: 3.3 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات بمدينة أسوان الجديدة خلال الـ7 سنوات

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 04:23 م
الإسكان: 3.3 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات بمدينة أسوان الجديدة خلال الـ7 سنوات مدينة أسوان الجديدة
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إجمالى استثمارات مدينة أسوان خلال الـ7 سنوات الماضية (من عام 2014 وحتى نهاية يونيو الماضي)، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغت حوالي 3.3 مليار جنيه، جاء ذلك خلال تفقده للمشروعات بمدينة أسوان الجديدة برفقة  أشرف عطية، محافظ أسوان.
 
وتجول الدكتور عاصم الجزار، واللواء أشرف عطية، بمشروعات الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، حيث أثنى الوزير على مستوى تنفيذ الأعمال، وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، والتنفيذ على أعلى مستوى، لهذا المشروع الهام الذى سيكون علامة مميزة على شاطئ نهر النيل فى محافظة أسوان. 
 
وأشار وزير الإسكان، إلى أن المساحة الإجمالية لمشروع الشريط النهري السياحى، 1050 فداناً، والمرحلة الأولى منه بمساحة 181 فداناً، وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحى بطول 1500 متر، وبه، مسار للدراجات، ومحال تجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع، وكذا الممشى النيلي بطول 6 كم، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالة بانورامية، ليكون متنزها ومتنفسا لخدمة جميع أهالى أسوان، ويضم (بازارات  سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة  - مراسي سياحية - مناطق العاب أطفال -  مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات)، والمسرح المكشوف : بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.

وزاره الاسكان

محافظه اسوان

مدينه اسوان الجديده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحى بقرى "حياة كريمة" بأسوان.. صور

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 01:57 م

نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية يلتقي وزيرة الإسكان الكاميرونية

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 11:18 ص

وزير الإسكان يصل أسوان فى جولة لتفقد عدد من المشروعات

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 10:24 ص

وزير الإسكان يتسلم أعرق جائزة للمستوطنات البشرية بالعالم من الأمم المتحدة.. الجزار: المجتمعات العمرانية حظيت بدعم غير محدود من الرئيس السيسى.. يتم إنشاء 25 مدينة جديدة فى 7 سنوات.. والميزانية ارتفعت 20 ضعفًا

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 08:37 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة