اليوم السابع
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إبراهيم العربى رئيسا لمجلس إدارة مصانع العربى خلفا لوالده

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 04:21 م
إبراهيم العربى رئيسا لمجلس إدارة مصانع العربى خلفا لوالده إبراهيم العربي
كتب إسلام سعيد

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قررت مجموعة العربي اختيار المهندس إبراهيم العربي رئيسا لمجلس إدارة مجموعة شركات ومصانع (العربي) خلفا للراحل محمود العربي.
 
وتوفي رجل الأعمال محمود العربي مؤسسة مجموعة العربي عن عمر ناهز 89 سنة شهر سبتمبر 2021.
 
ولد الراحل محمود العربي عام 1932م في أسرة ريفية فقيرة بقرية أبو رقبة بمركز "أشمون" في محافظة المنوفية، توفي والده وهو في سن صغير، انتقل بعدها إلى القاهرة، ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية ليواصل رحلة كفاح بعدها ويؤسس واحدة من أكبر الكيانات العاملة في ملف الصناعة والتجارة بمصر.
 
 
 
 

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مجموعة شركات العربي

محمود العربي

وفاة محمود العربي

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