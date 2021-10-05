اليوم السابع
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أول تعليق من مارك زوكربيرج بعد عودة واتس آب وفيس بوك وإنستجرام وماسنجر للعمل

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 01:23 ص
أول تعليق من مارك زوكربيرج بعد عودة واتس آب وفيس بوك وإنستجرام وماسنجر للعمل مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك
كتب محمد رضا

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وجه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، اعتذارا لمستخدمى التطبيقات الأربعة التابعة لشركته، وهى تطبيقات "فيس بوك" و"واتس آب" و"إنستجرام" و"ماسنجر"، وذلك بعد تعطلها عن العمل لأكثر من 6 ساعات بجميع دول العالم، مما تسبب فى أزمة كبيرة على الأشخاص والمؤسسات التى تدير أعمالها عبر منصات السوشيال ميديا.

 

وقال مارك زوكربيرج، فى تدوينه عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك"، عقب عودة التطبيقات الأربعة للعمل مرة أخرى، "فيسبوك، وإنستجرام، وواتس آب، وماسنجر، يعودون للعمل الآن.. أسف على التعطيل اليوم، أعرف كيف تعتمدوا على خدماتنا للبقاء على تواصل مع الأشخاص الذين تهتموا بهم".

تدوينه مارك زوكربيرج
تدوينه مارك زوكربيرج

يأتى هذا بعدما عاد تطبيق وموقع واتس آب وتطبيق انستجرام، للعمل نن جديد بعد عطل استمر أكثر من 6 ساعات، لتعود مواقع التواصل الاجتماعى الثلاثة المعطلة من جديد للعمل بشكل كامل فى التعليقات ومشاركة الصور والفيديوهات والخروج بالبث المباشر.

 

يأتى هذا بعد عودة تطبيق وموقع فيس بوك للعمل مع المستخدمين، بعد عطل استمر لأكثر من 6 ساعات في جميع أنحاء العالم، ليعمل التطبيق والموقع من جديد مع المستخدمين في نشر ومشاركة المنشورات، والظهور ببث مباشر عبر حسابتهم الرسمية ومشاركة الصور والفيديوهات عبر الاستوري الخاص بهم.


واتس اب

عودة واتس اب

عودة انستجرام

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توقف فيس بوك

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تعطل فيسبوك

تعطل واتساب

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