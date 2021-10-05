أسعار الذهب فى مصر اليوم.. وعيار 21 يسجل 770 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تسجل أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء استقرارا ملحوظا مع حدوث تذبذب في السعر العالمي للمعدن الأصفر من 1760 دولار وقت صياغة هذه السطور إلي 1754 دولار، ليستقر الذهب عند نفس مستويات ختام التداولات أمس.



أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 21 يسجل 770 جنيها.

عيار 18 يسجل 660.25 جنيه.

عيار 24 يسجل 880.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6160 جنيها.

وتوقف مؤشر الدولار عن الارتفاع وهو ما سبب عودة الارتفاع لمؤشر الذهب مؤقتاً في بعض جلسات التداول مساء أمس، لكن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي سيبدأ في خفض تدريجي للتحفيز هذا العام يبقي العملة الأميركية عند أعلى مستوياتها في عام، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي .

محللون بأسواق المعادن الثمينة أكدوا أن خفض البنك المركزي للتحفيز وزيادات أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.