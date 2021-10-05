اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار 24 ساعة.. الصحة: استلام 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر ضمن 8 ملايين مقدمة من أمريكا

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 12:09 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: استلام 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر ضمن 8 ملايين مقدمة من أمريكا وزارة الصحة
إعداد مدحت وهبة

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى

 

ننشر أسماء 270 مركزا لتلقي لقاح كورونا لطلاب الجامعات دون تسجيل مسبق

 

دار الإفتاء: التبرع لمبادرة حياة كريمة من الصدقات الجارية

 

الكهرباء: لم نصدر بيانات عن مد فترة تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية

 

تنسيق الأزهر 2021.. طب بنين وبنات من 627 درجة وهندسة بنين من 600

 

وزيرة الصحة: استقرار إصابات كورونا اليومية منذ 10 أيام

 

وزيرة الصحة: استلام 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر ضمن 8 ملايين مقدمة من أمريكا

 

جهاز حماية المستهلك: 40 مليون جنيه مبيعات معرض "أهلا مدارس"

 

حقيقة تعرض مصر لإعصار شاهين.. الأرصاد ترد وتكشف تفاصيل الطقس لنهاية الأسبوع

 

التموين: إنشاء شركة مصرية فرنسية لإدارة سوق الجملة ببرج العرب العام المقبل

 

ننشر نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة.. طب بنين وبنات القاهرة 96.46%

 

القوى العاملة: تحويل 2.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن بالأسماء

 

الزراعة: نعمل على تطوير حديقة الأسماك واستقطاع جزء منها لبناء جراچ مجرد شائعة

 

 

 

 


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