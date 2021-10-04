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نهاد أبو القمصان: تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد احترافى

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 10:51 م
نهاد أبو القمصان: تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد احترافى نهاد أبو القمصان
كتب أحمد عرفة

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قالت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التشكيل الجديد للمجلس به أسماء محترفين وصنايعية على المستوى القانوني والسياسى والحقوقى، وهذا التشكيل ليس كما كان يحدث في الماضى على الإطلاق بل تشكيل احترافى.

وأضافت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن من أبرز مهام المجلس متابعة المراجعة الدورية الشامل لحقوق الإنسان، الذى يشمل توصيات مصر تقبل بعضها وتناقش بعضها وترفض بعضها من أهم الملفات بالمجلس.

وأوضحت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قضايا حقوق الإنسان قضايا متكاملة، متابعة: كان لى الشرف في المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولو كانوا وضعوا لشمس في يمينى والقمر في يسارى لما كنت قبل الحياة بدون حافظ أبو سعدة.

 

 


نهاد أبو القمصان

المجلس القومى لحقوق الانسان

حقوق الانسان

كلمه اخيره

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